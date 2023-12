Segna Andreotti, battuta la Geotermica. Basta un gol: tre punti d’oro per il Fucecchio

FUCECCHIO

1

GEOTERMICA

0

FUCECCHIO: Del Bino, Arapi, Re, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Mariani, Cenci, Andreotti, Agostini (62’ Badalassi), Rigirozzo (71’ Mhilli). A disposizione: Rocchi, Bindi, Nannetti, Tassi, Boghean, Geniotal, Pieri. Allenatore: Lorenzo Dell’Agnello.

GEOTERMICA: Bettarini, Landi, Romeo, Misseri, Cacciò, Spagnoli, Falca (62’ Pruneti), Pashja (42’ Bani), Gadiaga, Rispoli (86’ Puccini), Zoncu. A disposizione: Rossi, Penco, Burini, Pavoletti, Pellegrini, Dussol. Allenatore: Matteo Niccolai.

Arbitro: Norci di Arezzo.

Rete: 24’ Andreotti.

Note: ammoniti Spagnoli, Ghelardoni e Del Bino. Recuperi: 5’ e 3’.

FUCECCHIO – Primo tempo condotto e dominato quasi totalmente dal Fucecchio. I padroni di casa sfiorano per più volte il gol del vantaggio con azioni e occasioni abbastanza clamorose perlopiù orchestrate da Andreotti, Rigirozzo e Cenci. Proprio il primo di questi al 24’ trova il gol del vantaggio che porta avanti i locali. Negli ultimi dieci minuti della prima frazione di gioco viene ristabilito il dominio territoriale con un finale abbastanza equilibrato. Nella ripresa la Geotermica riesce ad avere la meglio nella porzione centrale del campo dove instaura un buon possesso palla coadiuvato da delle ottime ripartenze. Il Fucecchio appare invece contratto e impaurito, ma è un atteggiamento comprensibile vista anche l’importanza del risultato per l’economia generale della classifica. I bianconeri stringono però i denti difendendo il pareggio e non rischiando nemmeno troppo in fase difensiva visto che gli ospiti non hanno delle occasioni proprio concrete per pareggiare. Il Fucecchio negli ultimi cinque minuti sfiora addirittura il gol del raddoppio. Ma ciò che conta è il risultato finale. E si tratta decisamente di una vittoria importantissima per i ragazzi di Dell’Agnello (nella foto) in ottica salvezza.

N.P.