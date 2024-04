Sei reti del Sidun. Sorride anche la Fondazione

Nel 5° turno di Serie A Girone B il Sidun sconfigge, 6-1, nel big match l’Autocarrozzeria 4 Torri

con le doppiette di Valentino e Cannizzaro e approfitta anche del passo falso dell’Avis, che sottovaluta l’impegno contro la Virtus, ultima della classe, e perde 2-4. Nel primo tempo a Bortolin risponde Sorgente, nella ripresa ancora Bortolin e poi Piras per il 3-1 Virtus, poi sempre Sorgente ridà speranza all’Avis, ma in contropiede Janigro la chiude sul 4-2. Primo tempo travolgente del Panificio Porta Romana, che non trova resistenza da un’Osteria Strabassotti apatica: 4-0 e 7-1 all’intervallo. Nella ripresa Voltani da pivot segna 5 gol e sfiora l’insperato pari, finisce 6-7, per il Panificio: tripletta di Marchiori, doppietta e 2 assist per Orsi, a segno anche Caselli e Sinatra.

Le due dominatrici della Serie B Girone B si affrontavano nello scontro diretto con la LYB/Fondazione dalla Terra alla Luna con 1 punticino di vantaggio sull’Emilfill. Il pareggio

permette alla LYB di mantenere la 1° posizione ad 1 turno dal termine: la LYB affronterà la Siever, mentre l’Emilfill se la vedrà con gli Asini Bradi. Nel primo tempo va 2 volte in vantaggio l’Emilfill: Sharka prima su passaggio illuminante di Loro Pilone e poi con un rasoterra all’angolino; in mezzo l’immediato pari di Santone su assist di Buratti. Nella ripresa ancora Santone fa 2-2 e Cordalonga firma il sorpasso. A 4' dal termine è Sharka a firmare il 3-3 e la sua personale tripletta con un tap-in di tacco.