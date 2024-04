selezioni, i nomi degli atleti convocati al “boni“ di fossone in vista del torneo regionale “Marco orlandi“ Ultimi test per le rappresentative Allievi e Giovanissimi di Tavarini e Lazzerini Il selezionatore Tommaso Lazzerini ha annunciato i convocati per la rappresentativa giovanissimi e Alessandro Tavarini per gli Allievi, in vista del Trofeo Toscana. Gli allenamenti si terranno al “Boni“ di Fossone. In caso di necessità, contattare Roberto Vangeli e Claudio Vatteroni.