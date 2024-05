"Semifinale play-off Eccellenza: River Pieve sfida Cuoiopelli per la finale"

Grande attesa per la semifinale play-off di Eccellenza tra River Pieve e Cuoiopelli. I biancorossi giocheranno fuori casa e dovranno vincere per aggiudicarsi la finale: non sono, infatti, previsti i calci di rigore e, in caso di pareggio, alla fine degli eventuali tempi supplementari, a passare il turno sarebbe la Cuoiopelli che si è piazzata meglio in classifica finale.

"Si tratta di una partita secca e difficile – afferma il direttore sportivo Roberto Bacci (foto) – , nella quale non saranno ammessi errori. Quest’anno abbiamo raggiunto il massimo, vale a dire la conquista dei play-off e siamo davvero soddisfatti".

"Ad ogni modo intendiamo continuare a vincere, vogliamo andare in finale. La Cuoiopelli – continua Bacci – è una squadra costruita per le posizioni di alta classifica e vanta di giocatori veramente molto validi. Noi faremo, comunque, la nostra partita, senza alcun timore".

La squadra che avrà la meglio affronterà in finale la vincente tra Camaiore e Zenith Prato. In casa River Pieve mancherà all’appello Rossi, mentre torneranno a disposizione sia Leshi che Di Giulio. Probabile che Fanani si affidi al consueto modulo "4-3-3", con Ramacciotti, Leshi, Di Giulio e Filippi in difesa; El Hadoui, Penco, Cecchini a centrocampo; Magera, Morelli e Belluomini in attacco.

Il fischio di inizio è previsto per le ore 15. Il River Pieve ha chiuso il campionato in quinta posizione, con 47 punti, aggiudicandosi i play-off per il secondo anno consecutivo; mentre la Cuoiopelli è arrivata seconda, con 53 punti. I ragazzi di Fanani hanno totalizzato 12 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte; hanno segnato 40 gol e ne hanno subiti 31.

Federico Santarini