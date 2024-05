Semifinale playoff amara/2. Fatone, portiere del Chiesanuova:: "Stavolta non siamo stati cinici»

Dispiaciuti ma orgogliosi, sono questi i sentimenti che pervadono gli animi a Chiesanuova l’indomani della sconfitta contro il Castelfidardo. Uno 0-1 che ha sancito l’eliminazione nella semifinale playoff, mettendo la parola fine ad una stagione comunque storica. Domenica a Villa San Filippo il 2003 Vincenzo Fatone è stato uno dei giocatori in lacrime, lui che oltretutto nei 98’ era probabilmente stato il migliore tra i ragazzi di Mobili, protagonista nella ripresa di due grandi parate.

Fatone, come vive la delusione il giorno dopo?

"A mente fredda un po’ diversamente, riesco ad accettare di più il ko. Abbiamo fatto qualcosa di eccezionale da settembre, ma non così tanto sorprendente perché ho capito subito che il valore della rosa era alto".

Domenica il Castelfidardo ha creato di più e dopo la rete non ha rischiato nulla, anche i vostri cambi stavolta non hanno inciso. La qualificazione dei biancoverdi è meritata?

"L’hanno meritata un po’ più di noi, ma ci sono stati superiori solo a livello fisico e purtroppo noi non siamo stati cinici come nei precedenti in campionato".

Sembrava non potessero farcela quando ha compiuto quelle due parate ravvicinate e altro segnale poteva essere il gol mangiato da Nanapere…..

"Vero, sembrava il classico episodio che faceva capire che la gara poteva essere nostra. Delle due parate tutto sommato la prima non è stata così difficile, più che altro sono stato reattivo, sul secondo colpo di testa invece ero stato preso in controtempo e l’aveva messa all’angolo".

Chi la spunterà tra Castelfidardo e Urbino?

"Contro di noi tre domeniche fa l’Urbino ha fatto un gran calcio però i biancoverdi hanno forse più cattiveria e tenuta fisica, pertanto dico 51% Castelfidardo".

Adesso che succede?

"Per i discorsi futuri devo ancora parlare con la società, ora mi concentrerò sugli esami di Giurisprudenza".

Andrea Scoppa