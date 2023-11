Senza attaccanti. Cesena è dura

L’attacco bianconero, il più forte di tutta la serie C (finora 28 reti all’attivo, nel girone A la più prolifica è la Triestina con 23 reti e nel C la capolista Juve Stabia a 27), ora avrà bisogno di ossigeno, di soluzioni sia tattiche che creative. Se domani contro la Vis Pesaro (ore 20.45) dovrà fare a meno ‘solo’ dello squalificato Simone Corazza, nel recupero di giovedì 16 novembre a Chiavari (inizio alle 20.45) contro l’Entella saranno fuori anche altre due punte come Augustus Kargbo e Cristian Shpendi entrambi convocati nelle rispettive nazionali, con lo stesso copione che si ripeterà la domenica successiva nel match interno dei contro la Lucchese (calcio d’inizio alle 16.15).

Corazza infatti è stato squalificato per tre turni (ma in pratica sono stati quattro considerando l’espulsione dopo appena 3 minuti a Gubbio) per un calcio in faccia a Signorini che solo il quarto uomo, il signor Torreggiani, ha visto in tutto lo stadio. In assenza del Var un minimo di equilibrio nel valutare certi contatti sarebbe stato quantomeno opportuno, invece certezza assoluta e sentenza pesantissima, appellata dal club e respinta.

I tre attaccanti torneranno quindi disponibili solamente sabato 25 novembre a Pescara contro la squadra di Zeman quarta in classifica a -7 dalla capolista Torres e a -4 dal Cesena secondo. Kargbo infatti potrà scendere in campo domani contro la Vis Pesaro grazie a una concessione della Federazione della Sierra Leone che gli ha permesso di raggiungere direttamente Casablanca lunedì per l’incontro di mercoledì sera (alle 20) contro l’Etiopia valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Per lo stesso motivo sarà impegnato anche la domenica successiva (ore 17) contro l’Egitto.

Cristian Shpendi invece ormai è in pianta stabile della rappresentativa dell’Under 21 albanese e quindi dovrà essere in ritiro da lunedì per il doppio impegno di venerdì 17 in Romania e del martedì 21 successivo in Montenegro. Due convocazioni che penalizzano i romagnoli ma la regola c’è, può essere discutibile ma va rispettata. L’aspetto curioso è che mentre tutti i campionati professionistici per le gare delle nazionali si fermano, la C continua a giocare. Per poter chiedere che il match venga rinviato occorre che vi siano tre giocatori convocati, ed è stato proprio questo il motivo che l’8 settembre ha portato allo slittamento del derby con la Spal.

Se domani contro i marchigiani Toscano avrà un po’ di scelta in prima linea, nelle due sfide successive senza Corazza, Kargbo e Shpendi diventa fondamentale l’unico attaccante di ruolo, quell’Ogunseye (foto) che da quando è rientrato dopo l’infortunio rimediato contro l’Ancona al flessore della coscia destra che lo ha tenuto fuori un mesetto, non ha ancora trovato la disinvoltura delle prime gare di campionato nelle quali ha segnato due reti. C’è anche Nannelli e non è detto che non possa rivelarsi utile. Intanto da lunedì sono stati aggregati alla prima squadra Amadori e Coveri due forti e prolifici attaccanti della Primavera 2.