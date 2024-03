Serata di gioia al Club Fedelissimi. ‘Orgogliosi D voi’ lo striscione dei tifosi. Il dg Farina: "Vogliamo costruire qualcosa di importante. Ce la metteremo tutta»

‘Orgogliosi D voi’: con questo striscione il Siena Club Fedelissimi ha accolto mercoledì sera la Robur, per festeggiare la promozione in quarta serie. Una sala strapiena, per una stravittoria, probabile forse, ma affatto semplice o scontata. Paolo di Siena ha alzato il volume, con le sue cover dedicate – una tutta per mister Magrini –, il dg bianconero Simone Farina ha alzato l’entusiasmo. "Un ringraziamento speciale ai tifosi che ci sono sempre stati vicini – le sue parole –, al mister che ha sposato subito il progetto, i ragazzi che sono stati splendidi, allo staff tecnico, ai miei collaboratori, a tutti i fisioterapisti, fantastici, a Hodza. Vogliamo costruire qualcosa di importante ci metteremo tutti noi stessi. Sarà dura ripeterci, perché la D è un altro tipo di campionato, ma so che i ragazzi daranno tutto. Con Guerri proseguiremo il rapporto, il mister va lasciato stare fino alla fine del campionato ma vogliamo confermarlo". Parola quindi al ds. "Quando quest’anno ho sposato il progetto – ha affermato Guerri –, l’ho fatto al buio, ma essere nati nella difficoltà ci ha unito. Oggi per me è un piacere e un onore poter proseguire questa avventura. Ho una ferita aperta (la finale play off persa a Pescara ndr) e finché non porterò questa città e questi colori il più in alto possibile, non si chiuderà". E mentre il video realizzato dall’allenatore dei portieri Giovanni Pascolini, con immagini della squadra vista ‘da dentro’, ha emozionato un po’ tutti, mister Magrini, lo stesso emozionato, l’ha buttata sull’ironia. "Era scontato vincere… con una squadra di ‘cervelloni’ così. Serate come queste me le porterò nel cuore tutta la vita e spero che continueremo a lavorare insieme e di riportare insieme il Siena in Serie C".

A.G.