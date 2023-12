Seravezza a Pozzi senza Bedini-Coly. Il Real FQ ritrova Venturi avversario

Secondo weekend di dicembre con partite assai croccanti per i club versiliesi dalla Serie D alla Seconda categoria... mentre ci si avvicina alla sosta natalizia e al giro di boa dei campionati. Ma vediamo nel dettaglio cosa attende le 12 “nostre“ con tanto anche di designazioni arbitrali.

Serie D (15ª giornata). Nella terzultima d’andata spiccano i due bei derby provinciali. Quello tra il Seravezza Pozzi ed il Ghivizzano Borgo a Mozzano è 2ª contro 7ª. Nei verdazzurri due assenze pesanti per squalifica con Bedini e il 2003 Coly appiedati per un turno. Il tecnico Amoroso dunque rimescolerà le carte e giocherà con la coppia di difesa “vecchia“ Mannucci-Lopez Petruzzi inserendo probabilmente come quarta quota il 2005 Sforzi in mediana accanto a capitan Granaiola (... a meno che non abbassi Putzolu, inserendo sulla trequarti un 2004 fra Loporcaro e Delorie). Seravezza-GhiviBorgo domani alle 14.30 al “Buon Riposo“ sarà diretta da Ferdinando Emanuel Toro della sezione di Catania, coadiuvato da Gianluca Stella di Grosseto e Filippo Scorteccia di Firenze. E poi c’è quello fra Tau e Real Forte dei Marmi Querceta (ad Altopascio fischierà Ernesto Lepera di Rossano con assistenti Alessandro Tangaro di Molfetta e Filippo Panebarca di Foggia). Il Real senza Tognarelli si trova di fronte grandi ex recenti come il tecnico del 4° posto Venturi (che eguagliò il miglior piazzamento nella storia del club ottenuto in precedenza proprio da quel Buglio ora ritornato sulla panchina bianconerazzurra), Bernardini e Meucci.

Eccellenza (14ª). Qui è la penultima giornata di andata ed il rilanciato Camaiore (10 punti nelle ultime 4 gare, con Cristiani al timone) gioca la seconda gara casalinga di fila ospitando al Comunale il Fucecchio. Arbitrerà Leonardo Buchignani di Livorno, con guardalinee Domenico De Stefano di Empoli e Francesco Pucci di Carrara. Nei bluamaranto squalificati il bomber Geraci e il mister Cristiani (stangato fino al 14 gennaio 2024).

Promozione (15ª). Terzultima d’andata con la capolista Viareggio che è di scena sul campo del Viaccia (la terna designata è con Daniele Frediani di Pisa, Luca Salvadori di Arezzo e Lorenzo Dario Puccini di Pontedera). Mentre il Pietrasanta, reduce dal bel (ma forse inutile) 3-0 in Coppa di mercoledì col Pieve Fosciana, sarà a Castelnuovo Garfagnana dove verrà inaugurato il nuovo manto in sintetico del “Nardini“ (la sfida sarà diretta da Edoardo Pisaneschi di Pistoia assistito da Nicola Lazzareschi e da Marta Petri di Lucca).

Prima categoria (13ª). Il Corsanico fa visita alla capolista Marginone (arbitra Nicolò Andrea Briganti di Carrara). In casa le inseguitrici Forte dei Marmi con la Folgor Marlia (Alessandro Gallà di Pistoia) e Capezzano col Capannori (Luca De Vincenti di Carrara). Nel girone B la rigenerata Torrelaghese ospita al “Martini“ di Viareggio l’Atletico Etruria (Matteo Magrini di Pistoia).

Seconda categoria (13ª). Il calendario domani prevede Ponte delle Origini-Massarosa (Gesuluis Diop di Piombino), Ospedalieri-Sporting Camaiore (Riccardo Sorvillo di Piombino) e Lido di Camaiore-Atletico Carrara (Gennaro Marconi di Piombino).