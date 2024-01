Seravezza contro Grosseto. Amoroso sfida ’Il Condor’

Al “Buon Riposo“ di Pozzi oggi arriva il Grosseto con il suo potenziale offensivo per ora inespresso avendo segnato molto poco rispetto alle aspettative, con Rinaldini (miglior giocatore della passata Serie D 2022/23) che sta assai deludendo le attese dopo quello che fece nella Pianese un anno fa proprio col viareggino Vitaliano Bonuccelli alla guida. ’Il Condor’ se l’è portato dietro in Maremma ma Rinaldini adesso sembra un altro giocatore, involuto. Discorso simile vale anche per Riccobono. I gol nel Grosseto sin qui li ha fatti più che altro Marzierli (9) mentre Giustarini è fuori per l’infortunio al perone e l’acquisto Romairone, preso a dicembre, ancora deve attecchire. Sul mercato invernale il direttore dei torelli Filippo Vetrini (... con cui i rapporti da parte del club versiliese si sono un po’ incrinati nella passata stagione per la questione del “caso Maffei“) ha portato ulteriori innesti, fra cui il big Davì in difesa e "quote" interessanti.

Il Seravezza si presenta al confronto odierno da secondo della classe, a -2 dalla capolista Pianese (che gioca sul campo della Sangiovannese in questa 20ª giornata, la terza del girone di ritorno) e a +4 dal Grosseto contro cui perse 2-1 all’andata allo “Zecchini“ (fu la prima delle uniche due sconfitte patite nel girone d’andata per i verdazzurri). Oggi alle 14.30 Seravezza-Grosseto sarà arbitrata da Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti di linea Mattia Bettani di Treviglio e Matteo Franzoni di Lovere. Sul fronte della formazione il tecnico dei versiliesi Christian Amoroso sarà ancora senza il difensore 2003 Coly (respinto il ricorso della società sulle tre giornate di squalifica... e dunque salterà anche la trasferta di Orvieto di domenica prossima). Chi rimane in dubbio è invece il terzino destro 2004 Salerno: se non dovesse farcela ancora allora slitterebbe il 2004 Ivani (lui sì al sicuro rientro dopo l’influenza) a destra, con l’inserimento del 2005 De Ferdinando a sinistra.

Ecco la probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Salerno (’04) (3 De Ferdinando, ’05), 28 Mannucci, 23 Nannetti (’04), 8 Ivani (’04); 21 Bedini, 4 Granaiola; 7 Brugognone (’05) (25 Delorie, ’04), 5 Putzolu, 10 Camarlinghi; 9 Benedetti.