Seravezza e Real alla resa dei conti. Camaiore spera nel favore da Massa

Ultima giornata prima della lunga sosta nei campionati dall’Eccellenza in giù che si fermeranno per il Torneo delle regioni e per la Pasqua riprendendo da domenica 7 aprile fatti salvi i recuperi calendarizzati in queste settimane di pausa. Non si fermerà invece la D che giocherà regolare pure la prossima domenica 24 marzo e poi giovedì 28 marzo col turno infrasettimanale pre-pasquale. Ma intanto la testa per tutti è a domani per una domenica importantissima per le sorti di molti campionati. Vediamo il programma che aspette le “nostre“ 12 versiliesi, con tanto di designazioni arbitrali.

Serie D (27ª giornata). Il Seravezza Pozzi, dopo esser tornato al successo a Figline, vuole aprire una nuova (e possibilmente lunga) striscia positiva: domani alle 14.30 al “Buon Riposo“ deve vincere col Cenaia fanalino di coda quasi già spacciato alla retrocessione diretta. Arbitrerà Juri Gallorini di Arezzo, assistito da Alessandro Ceci di Frosinone e Alessio Reitano di Acireale. Trasferta proibitiva sulla carta per il Real Forte dei Marmi Querceta che va sul campo della seconda della classe Pianese: a Piancastagnaio dirigerà Deborah Bianchi di Prato, con guardalinee Gennaro Scafuri di Reggio Emilia e Dario Testaì di Catania.

Eccellenza (26ª). Il quintultimo turno di regular season si apre già oggi con l’anticipo Cuoiopelli-Pro Livorno Sorgenti al “Masini“ di Santa Croce sull’Arno. Domani invece il piatto forte è allo stadio degli Oliveti dove la Massese riceve la capolista Tuttocuoio fresca di cambio in panchina (con Firicano scelto dalla presidentessa Coia dopo l’esonero di Sena). Il Camaiore, a -4 dalla vetta, sarà invece a San Romano in Garfagnana contro il River Pieve (cui mancherà per squalifica il bomber, ex di turno, Mattia Morelli): fischierà Guglielmo Giannini di Pontedera, coadiuvato da Marco Argiolas di Pisa e da Francesco Dell’Agnello di Pontedera.

Promozione (29ª). Trasferte nella provincia di Massa Carrara sia per la capolista Viareggio sia per la seconda della classe Pietrasanta in questa sestultima giornata. Le zebre, senza lo squalificato Benedini, vanno in Lunigiana: il big-match con la Pontremolese sarà diretto da Leonardo Burgassi di Firenze, con assistenti Giacomo Pieve di Pisa e Klevis Laci di Empoli. I blues invece saranno a “La Covetta“ di Avenza contro la San Marco (priva degli squalificati Pasciuti e Conti): la terna designata è con Gianluca Boeddu di Prato, Danilo Barretta di Pistoia e Federico Ficarra di Livorno.

Prima categoria (25ª). Nel girone A ci sono Forte dei Marmi-Atletico Lucca (arbitra Gabriel Kercaj di Pistoia) in via Versilia, Giovani Via Nova-Capezzano (Kevin Giuseppe Travaglione di Siena) e C.Q.S. Pistoia-Corsanico (Francesco Di Leo di Siena). Nel girone B Torrelaghese-La Cella (Andrea Baldasseroni di Pistoia): scontro diretto per la salvezza al “Martini“ di Viareggio.

Seconda categoria (25ª). In casa lo Sporting Camaiore con la Filattierese (Taddeo Scaffai di Piombinos), fuori il Massarosa con la Villafranchese (Joe Dalessandro di Viareggio) ed il Lido di Camaiore a Ricortola (Tommaso Guarguaglini di Livorno).