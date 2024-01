Seravezza-Grosseto è il piatto forte. Real FQ e Camaiore sono fuori casa

Nella domenica in cui il Viareggio non gioca poiché osserva il turno di riposo nel campionato di Promozione, il piatto forte della giornata è sicuramente quello che andrà in scena domani alle 14.30 al “Buon Riposo“ di Pozzi dove il Seravezza secondo della classe in Serie D ospita il blasonato Grosseto allenato dal ’Condor’ viareggino Vitaliano Bonuccelli. Ma vediamo nel dettaglio il programma domenicale che attende le nostre, dalla D fino alla Seconda categoria, con tanto di designazioni arbitrali.

Serie D (20ª giornata). Il terzo turno dopo il giro di boa offre Seravezza Pozzi-Grosseto come portata principale nell’alta classifica. All’andata vinsero i torelli maremmani 2-1. Arbitrerà Alessandro Pizzi di Bergamo, assistito da Mattia Bettani di Treviglio e da Matteo Franzoni di Lovere. Il Grosseto intanto anche in settimana ha definito un ulteriore acquisto: quello dell’esterno multifascia classe 2004 Porcu dal Rimini. Altra sfida salvezza invece per il Real Forte dei Marmi Querceta che muove visita allo Sporting Trestina, contro cui all’andata vinse 1-0 (fu la prima e unica vittoria della gestione Sena): in terra umbra dirigerà Gianpasquale Tedesco di Battipaglia, coadiuvato da Riccardo Zebini di Rovigo e da Francesca Pia Algieri di Milano. Il Real FQ sarà senza gli squalificati Pecchia e Michelucci (assenza questa particolarmente pesante poiché del 2005 titolare).

Eccellenza (18ª). La giornata (pure qui 3ª di ritorno) si apre già oggi con ben tre anticipi del sabato: Cuoiopelli-Geotermica, Perignano-Montecatini e Massese-Cecina. Il Camaiore domani alle 14.30 sarà al “Magnozzi“ contro la Pro Livorno Sorgenti (fischierà Carmelo Ramundo di Paola, con i guardalinee empolesi Vittorio Poggipolini e Roberto Pappalardo). I bluamaranto saranno senza lo squalificato centrocampista Da Pozzo ma ritroveranno Cristiani in panchina dopo il mese di tribuna forzata.

Promozione (19ª). Riposa il Viareggio, che poi domenica prossima (senza lo squalificato 2004 Sapienza) avrà il derby casalingo con il Pietrasanta. I biancocelesti, che cercano la prima vittoria della gestione Della Bona dopo i due 0-0 di fila, ospitano senza lo squalificato Falorni il Luco allo stadio Comunale “XIX Settembre“: la terna sarà con Muhammad Subhan di Pontedera, Francesco Paoli di Piombino e Kristian Rama di Livorno.

Prima categoria (17ª). Nel girone A il Forte dei Marmi, che in settimana ha fatto firmare lo svincolato centrocampista Cargioli (30enne ex Romagnano), ospita il Capannori allo stadio “Necchi-Balloni“ (arbitra Mathia Bragazzi di Carrara). Poi Romagnano-Capezzano (Matteo Magrini di Pistoia) e Atletico Lucca-Corsanico (Luca Iglio di Pistoia). Nel girone B invece la Torrelaghese di Giannini va a Forcoli (Gabriele Giusti di Livorno).

Seconda categoria (17ª). Il Massarosa riceve il San Prospero Navacchio (Alessandro Bevilacqua di Pistoia). In casa anche lo Sporting Camaiore che torna a Sterpi sul rinnovato sintetico di via Fonda ospitando il Ricortola (Filippo Serpentoni di Pistoiai). Testacoda da brividi in Carrarese Giovani-Lido di Camaiore (Mattia Grasso di Livorno).