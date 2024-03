Seravezza guarda in alto

Mettere la quarta (marcia... ma soprattutto vittoria consecutiva): ecco cosa vuole fare il Seravezza Pozzi oggi nel turno infrasettimanale pre-pasquale del girone E di Serie D. In questa 29ª giornata (nonché sestultima di regular season) il calendario mette i verdazzurri di fronte alla Sangiovannese. All’andata i versiliesi espugnarono il “Fedini“ di San Giovanni Valdarno vincendo 2-0 grazie alle reti degli esterni d’attacco Camarlinghi e Brugognone. Proprio di questi due giocatori adesso stanno mancando i gol: sia il numero 10 sia il numero 7 non hanno ancora mai segnato nel girone di ritorno. Chi invece ha segnato a raffica in quest’ultimo mese sono Putzolu e Mugelli (per lui addirittura 3 reti di fila nelle tre gare tutte vinte contro Trestina, Cenaia e Figline). E proprio da loro dovrebbe ripartire il tecnico Chrsitian Amoroso, che pare intenzionato a non cambiare nulla nella sua squadra iniziale. Le indicazioni della vigilia dunque fanno pensare alla possibile conferma dello stesso undici sempre visto dal primo minuto nelle ultime tre partite vinte. Tuttavia restano vive le candidature di capitan Granaiola (che dopo ben quattro panchine di fila per scelta tecnica contende una maglia in mediana a Simonetti) e di bomber Benedetti (che però non è ancora al meglio e quindi potrebbe subentrare in corso d’opera come già accaduto a sabato a Trestina negli ultimi 20 minuti di gara). In questi giorni si è allenato a parte non solo Benedetti ma pure il difensore centrale mancino Coly: il 2003 però dovrebbe stringere i denti anche oggi ed esserci dall’inizio... anche per non andare a stravolgere certi equilibri sul fronte delle quote. Proprio fra gli under è assai probabile il forfait del jolly offensivo 2004 Loporcaro.

La terna arbitrale designata per dirigere l’incontro delle 14.30 al “Buon Riposo“ è col fischietto Duccio Mancini di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti di linea Simone Pellegrini di Prato e Devis Carpinelli di Aprilia.

Dopo la partita odierna con la Sangiovannese ci sarà la sosta nella domenica di Pasqua, con il campionato che riprenderà il suo corso regolare da domenica 7 aprile. Nelle ultime cinque giornate il Seravezza avrà la trasferta a Ponsacco, poi il match interno col Poggibonsi, quindi il derby provinciale fuori casa col GhiviBorgo, la sfida casalinga contro la Pianese ed infine il derbyssimo col Real FQ al “Necchi-Balloni“ domenica 5 maggio.

Ecco la probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Salerno (2004), 28 Mannucci, 30 Coly (2003), 8 Ivani (2004); 21 Bedini, 26 Simonetti (4 Granaiola); 7 Brugognone (2005), 5 Putzolu, 10 Camarlinghi; 11 Mugelli (9 Benedetti). All. Christian Amoroso.