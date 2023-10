Seravezza ko in rimonta. Decisive due sbavature

SERAVEZZA – Il Seravezza Pozzi subisce un’amara sconfitta contro il Follonica-Gavorrano che vince per 2-1 e dimostra di avere tutti i valori tecnici per risalire alla svelta la classifica. La prestazione dei padroni di casa, tutto sommato è stata anche buona, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. A decidere il tutto sono state due sbavature in occasione dei gol subiti. Onore al merito alla formazione di Masi che ha saputo interpretare al meglio la gara quando questa è girata a proprio favore.

L’incontro è vivace sin dalle prime battute. Al 15’ sul traversone pennellato di Ceccanti, Regoli dentro l’area aggiusta bene il pallone, ma poi spara alle stelle dall’altezza dell’area piccola. Il Seravezza è micidiale nel ripartire, al 20’ Mugelli prende velocità e si divora trenta metri di campo, pallone filtrante per l’accorrente Ivani che grazie ad un morbido pallonetto fredda il portiere per il vantaggio. Il primo tempo sta per finire, quando al 45’ su una carambola in area la palla finisce sul sinistro di Modic che pareggia il conto.

Nella ripresa il Seravezza parte bene, ma al 52’ un errore in disimpegno libera l’azione degli ospiti: Regoli fornisce un pallone al bacio a Marcheggiani che di sinistro supera Lagormarsini per il gol del sorpasso. Masi a quel punto blocca i quattro difensori dietro, e non regala spazio sulle fasce al Seravezza. Subentra l’esperienza e la forza fisica del Gavorrano che è maestro nell’addormentare la gara. A 93’ su una delle ultime azioni, si capisce che per il Seravezza non è la miglior giornata: da un traversone sulla destra, la palla finisce sul sinistro di Camarlinghi che perde l’attimo fuggente per battere a rete.

Andrea Bazzichi