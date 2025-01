Seravezza oggi a Grosseto. Per confermare il 2° posto

Oggi alle 14.30 allo “Zecchini“ di Grosseto si gioca il tanto chiacchierato big-match del girone E di Serie D Grosseto-Seravezza che era stato in un primo momento rinviato da domenica a lunedì... per poi incorrere in una nuova proroga al mercoledì. Il tutto per una discussa allerta meteo gialla relativa al vento che mette a repentaglio l’agibilità delle tribune dello stadio grossetano. Decisione però questa fortemente criticata dalla società seravezzina nelle parole del dg Edo Luisi che ritiene che "dietro l’ordinanza comunale si sia celata in realtà una ben precisa volontà da parte del Grosseto di tirarla più alle lunghe possibile in modo da avere più tempo per recuperare almeno gli influenzati". "Non ci piace il metodo di sospendere partite o rimandarle a richiesta così – aggiunge Luisi – ci sono organizzazioni logistiche per chi viene da fuori... e a Grosseto domenica quello è stato l’unico campo in cui non si è giocato". Insomma il pepe quando torelli maremmani e verdazzurri versiliesi si affrontano non manca mai, fin dai tempi in cui c’era il Roselle.

Nel Grosseto sono out gli squalificati Addiego Mobilio e Sacchini... e se si fosse giocato domenica non ci sarebbe stato capitan Cretella, alle prese con un problema alla spalla. Oggi Cretella sarà della partita? Nel Seravezza non ci sarà Bedini in mezzo al campo (alle prese con una fastidio al legamento) mentre si rivede in panchina il numero 10 Bellini, che potrebbe anche giocare uno spezzone di partita. L’allenatore Brando potrebbe andare avanti col 4-2-3-1 o riproporre la difesa a 3, andando ad affrontare la squadra di Consonni (che da quando è arrivato in panchina al posto di Malotti ha cambiato marcia ai grossetani), con il modulo 3-4-1-2. Probabile l’impiego di Coly in retroguardia così da avere maggior fisicità nel tentativo di contrastare il corazziere Marzierli (già a segno di testa anche nell’1-1 dell’andata). La terna è confermata: arbitro Mirri di Savona; assistenti di linea Posteraro di Verona e Condrut di Castelfranco Veneto.

Probabile formazione (3-4-1-2): 1 Lagomarsini; 23 Sanzone, 19 Menghi, 3 Coly; 4 Mosti, 17 Sforzi (05), 6 Greco, 5 Paolieri (06); 8 Lepri (10 Bellini); 30 Stabile (04), 9 Benedetti (C).