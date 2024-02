Seravezza, ora è vera crisi. Un solo punto in sei partite

follonica gavorrano

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Pignat, Dierna, Pino (37’ st Macrì), Souare (18’ st Grifoni), Nardella (18’ st Masini), Mauro, Lo Sicco (28’ st Modic), Ampollini, Botrini, Regoli (23’ st Mencagli). (A disposizione: Marenco, Brunetti, Ceccanti, Barlettani). All. Masi.

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, De Ferdinando, Granaiola (42’ st Sforzi), Putzolu (8’ st Mugelli), Ivani, Benedetti, Camarlinghi (14’ st Loporcaro), Bedini (26’ st Simonetti), Delorie (1’ st Brugognone), Mannucci, Coly. (A disposizione: Mariani, Lari, Maccabruni, Lopez Petruzzi). All. Amoroso.

Arbitro: Teghille di Collegno (assistenti Antonicelli di Milano e Martone di Monza).

Reti: 18’ pt Nardella; 5’ st Pino, 46’ Mencagli (rig.).

Note: espulso dalla panchina il dirigente accompagnatore Antonio Landi (S); ammoniti Souare (F), Pignat (F), Botrini (F) e Mannucci (S); recupero 1’ pt e 4’ st.

BAGNO DI GAVORRANO – Il Seravezza Pozzi perde ancora cadendo al “Malservisi-Matteini” con un 3-0 secco rifilatogli dal Follonica Gavorrano nell’anticipo della 24ª giornata (settima di ritorno) del girone E tosco-umbro della Serie D. Per i verdazzurri è crisi di risultati avendo perso ben cinque delle ultime sei partite (facendo appena un punto). I versiliesi di Christian Amoroso hanno vinto soltanto una gara nelle ultime undici giocate. E nelle sette partite del girone di ritorno hanno segnato appena tre reti (di cui un autogol). Numeri impietosi per una squadra che è stata anche prima in classifica dopo il giro di boa e che adesso rischia di non entrare nemmeno nei playoff.

Già il primo tempo è di marca maremmana con la prima occasione che arriva al 9’ con una bella azione corale, che porta Vieri Regoli al tiro dopo una bella sovrapposizione di Mauro. La squadra di Marco Masi spinge forte e al 18’ trova il vantaggio con Nardella che, dopo un bello scambio con Regoli, calcia da fuori col sinistro e batte Lagomarsini con l’aiuto del palo. Il Gavorrano sfiora il raddoppio nel finale di frazione prima con Lo Sicco (servito da Souare) e poi con capitan Dierna (su corner di Lo Sicco). In avvio di ripresa la musica non cambia: Regoli sfiora il gol con un bel diagonale dalla sinistra che fa la barba al palo. Per il Seravezza ci prova Putzolu ma è un fuoco vacuo. E così ecco servito il 2-0 biancorossoblù quando Pino svetta più in alto di tutti sull’angolo del solito Lo Sicco. Il Follonica Gavorrano è in pieno controllo della gara, il Seravezza in confusione totale. E allo scadere c’è anche la concessione di un calcio di rigore per un fallo di mano sul tiro del subentrato Mattia Mencagli che lo stesso attaccante trasforma per il definitivo 3-0. Finisce così, col Follonica Gavorrano che vince bene l’anticipo e si prepara per la prossima gara di Coppa Italia contro la Varesina di mercoledì... mentre il Seravezza si interroga sui motivi di questa inaspettata crisi. Che potrebbe anche iniziare a far traballare la panchina di Amoroso, a dispetto di un inizio di stagione che era stato fantastico.