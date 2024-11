Seravezza, pazza rimonta

Nazionale. Un super Condè trascina il Seravezza Pozzi che vince a Prato, contro lo Zenith, 4-2 al termine di una partita incredibile perché sotto 2-1 fino a 6’ dalla fine. Alla tripletta di Condè si aggiunge il singolo di Cutugno. "Sono orgoglioso dei ragazzi che hanno vinto una partita difficile. Condè è un valore aggiunto per qualità ed impegno", dice Massimo Taurino. Classifica: Fezzanese 18; Tau 16; Seravezza Pozzi, Livorno e Pistoiese 13; Grosseto 12; Figline 11; Follonica-Gavorrano 8; Zenith Prato e Prato 7; Città Pontedera 6; Ghiviborgo 4; Tuttocuoio 0.

Regionale Élite. Il Forte dei Marmi 2015 fa 2-2 contro l’Arezzo Academy. Classifica: Sestese 25; Perignano 22; Affrico 20; Lastrigiana 19; Fucecchio 18; Cecina e San Giuliano 16; Maliseti 15; Lampo 14; Firenze Ovest 12; Arezzo Academy e Bellariva 11; Bibbiena 10; Forte dei Marmi 2015 8; Pontassieve 5; Atletico Piombino 1.

Regionale. Il Lido di Camaiore fa 2-2 a Montecatini, mentre il Capezzano impatta 1-1 contro la Folgor Marlia. A segno Toma. "Abbiamo sprecato troppo", ammette Gianluca Di Cola. Classifica: Pieta 2004 28; Csl Prato e Atletico Lucca 24; Montecatini 22; Capezzano e Montelupo 20; S. Marco Avenza 18; Larcianese 17; Giovani Nova 16; Pietrasanta; Folgor Marlia 12; Capostrada 11; Academy Porcari 10; Lanciotto 9; Lunigiana-Pontremolese, Poggio a Caiano e Quarrata 8; Lido di Camaiore 5.

Provinciale Lucca. Il Viareggio vince 2-1 a Montecarlo con Panconi e Osama. "Successo sofferto ma meritato" per Valerio Fommei. Il Camaiore perde 2-0 a Pieve Fosciana. "Due errori difensivi e le assenze hanno fatto la differenza", commenta Mario Ratti che è subentrato al posto del dimissionario Paolo Moretti. Classifica: Castelnuovo 18; Viareggio 14; Valle Ottavo e Folgore Segromigno 12; Vorno 11; Camaiore 9; Pieve Fosciana 8; Montecarlo e Galleno 7; Capannori 6; San Macario 5; Pieve San Paolo e Barga 3; Polo Lucchese 0.

Provinciale Massa. Primo successo stagionale per il Massarosa che piega 2-0 il San Lazzaro Lunigiana con Del Bianco e Lunghi. "Successo meritato alla luce di quanto creato" sintetizza Stefano Maffei. Bene il Real Forte Querceta che schianta 5-0 lo Stiava. A referto Cappè 3, Qoshja e Parducci. "Vogliamo giocarci il campionato" dice Daniele Maiolani. "Partita, purtroppo, subito in salita per noi" dice Luigi Del Bigallo. Classifica: Massese 18; Real FQ e Don Bosco Fossone 14; Romagnano 11; Carrarese Giovani 10; Tirrenia e Ricortola 8; Villafranchese 7; Montignoso e Serricciolo 6; Massarosa, San Lazzaro Lunigiana e Atletico Carrara 4; Stiava 0.

Sergio Iacopetti