Seravezza per confermarsi secondo. Real FQ cerca la svolta ad Orvieto

Dopo lo scorso weekend di stop causa maltempo (giocò solo la Serie D) adesso si torna tutti in campo con la Toscana che si rimette in moto dall’Eccellenza in giù. Intanto è stata “aperta“... la finestra di undici giorni che il Comitato Regionale Toscana ha opzionato per il recupero di tutte le partite regionali, provinciali e giovanili saltate nel passato fine settimana: la ricalendarizzazione prevista per il weekend pre-natalizio del 23 e 24 dicembre in realtà sarà “spostabile“, previo accordo tra le società interessate, in un’altra data purché all’interno dell’arco temporale che va da giovedì 21 dicembre fino a domenica 31 dicembre. Ma vediamo il programma di questo fine settimana.

Serie D (11ª giornata). Il Seravezza secondo della classe riceve domani alle 14.30 al “Buon Riposo“ di Pozzi gli umbri dello Sporting Trestina che stazionano a metà classifica (arbitrerà Clemente Cortese della sezione di Bologna, coadiuvato da Mihai Irimca di Rovigo e da Alessandro Caricati di Conegliano). Il Real Forte dei Marmi Querceta invece tenterà di uscire dalla crisi di risultati sul campo dell’Orvietana (dirigerà Sabri Ismail di Rovereto, assistito da Gerardo Graziano di Vicenza e da Riccardo Targa di Padova).

Eccellenza (10ª). Il turno si apre già oggi con i due anticipi del sabato Montecatini-Pontebuggianese e Sporting Cecina-Lanciotto Campi. Il Camaiore del nuovo tecnico Pietro Cristiani (subentrato da due settimane all’esonerato Luca Polzella ma non ancora debuttante sulla panchina bluamaranto) sarà in trasferta sul campo della neopromossa Geotermica con l’obbligo di tornare a quei 3 punti ottenuti solo una volta sin qui in stagione (nell’ormai lontano 10 settembre). Fischierà Niccolo’ Galligani di Pistoia, coi guardalinee grossetani Giacomo Ginanneschi ed Andrea Gentili).

Promozione (11ª). Detto a parte (nell’articolo qui sotto a destra) dei due anticipi odierni, uno dei quali riguarda il Pietrasanta (a Cerreto la terna designata è con Alessandro Gallà di Pistoia, Giovanni De Fazio di Pisa e Greta De Vanni di Livorno), domani tocca al Viareggio primo della classe (insieme alla Real Cerretese ed al San Piero a Sieve) che sarà sul sintetico della Covetta di Avenza contro la San Marco: l’arbitro sarà Jonathan Cornello di Firenze, gli assistenti Francesco De Feudis di Firenze e Francesco Persiani di Piombino.

Prima categoria (9ª). Subito remake di Coppa per il Forte dei Marmi 2015 che affronta il Romagnano (dirige Diego Simoncini di Pontedera) nel girone A. Trasferte invece per Capezzano con l’Unione Tempio Chiazzano (Denis Alexandru Sinca di Firenze) e Corsanico col Giovani Via Nova (Mattia Di Galante di Pontedera). Nel girone B la Torrelaghese ospita al “Martini“ di Viareggio il Calci 2016 (Gregorio Maria Manduzio di Livorno).

Seconda categoria (9ª). In casa solo lo Sporting Camaiore, col San Vitale Candia (fischia Gabriele Borzillieri di Lucca). Gare in esterna invece per il Massarosa a Pontasserchio (Sergio Del Gaudio di Viareggio) e per il Lido di Camaiore a Montignoso (Jacopo Tedeschi di Carrara).