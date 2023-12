Seravezza per continuare a sognare. Real FQ contro il Condor avvelenato

La prima domenica di dicembre, col mercato invernale di riparazione nei dilettanti riaperto ... e già tanti movimenti in corso con giocatori che cambieranno casacca, si prospetta davvero come molto interessante. Ma vediamo cosa attende i “nostri“ dodici club versiliesi dalla Serie D fino alla Seconda categoria.

Serie D (14ª giornata). Quartultima giornata del girone d’andata nel raggruppamento E tosco-umbro... ed impegni tosti per le due versiliesi. Il Seravezza Pozzi di Christian Amoroso secondo della classe va al “Lotti“ di Poggibonsi (dove dirigerà Silvio Torreggiani della sezione di Civitavecchia, coadiuvato dagli assistenti di linea Andrea Pelotti di Bologna e Luca Caminati di Forlì). Al “Necchi-Balloni“ di Forte dei Marmi invece il Real Forte dei Marmi Querceta (privo dello squalificato Bucchioni) vivrà un “testacoda“ da brividi contro la corazzata Grosseto guidata in panchina dall’ex (dal dente avvelenato?) Vitaliano Bonuccelli, che ritroverà da avversario uno dei suoi maestri: quel Francesco Buglio che allenò ’Il Condor’ a Viareggio (... e in precedenza, 1984-85, già negli Allievi regionali della Croce Verde) per due stagioni con l’apoteosi del campionato vinto in D nella stagione 1996-97 e conseguente promozione in C2. Real FQ-Grosseto domani alle 14.30 sarà arbitrata da Alessandro Dallagà di Rovigo, con i guardalinee Guido Junior Cucchiar di La Spezia e Yassine El Hamdaoui di Novi Ligure. Intanto il Cenaia fanalino di coda ha cambiato tecnico: dopo le dimissioni di Massimo Macelloni ecco Agostino Iacobelli che come vice avrà Manolo Dal Bo’.

Eccellenza (13ª). Terzultima d’andata qui, con il Camaiore in serie positiva da tre gare (con sette punti fatti e zero gol subiti) sotto la gestione Pietro Cristiani che domani affronterà al Comunale il lanciatissimo Sporting Cecina quarto della classe (a +5 sui bluamaranto). Fischierà Amedeo Leonetti di Firenze, assistito da Matteo Particelli di Carrara e Stefano Dore di Pisa.

Promozione (14ª). Quartultima giornata prima del giro di boa e bei match casalinghi per le “nostre“. Il Viareggio al Marco Polo Sports Center avrà il Castelnuovo Garfagnana per una sfida... d’altri tempi: la terna designata è con Carlo Bigongiari di Lucca, Giovanni Gallà di Pistoia e Daniele Lapenna di Empoli. Il Pietrasanta sarà ancora al “Pedonese“ (probabilmente per l’ultima volta, prima di tornare allo stadio) nel big-match con la Lampo Meridien (arbitrerà Guglielmo Giannini di Pontedera, coadiuvato da Nicol Bellé di Livorno e da Dario Alderighi di Empoli).

Prima categoria (12ª). Pure qui è la quartultima di andata, con nel girone A i vari Mulazzo-Forte dei Marmi (dirige Daniele Frediani di Pisa), Capezzano-Serricciolo (Matteo Castrignanò di Pontedera) e Corsanico-Unione Tempio Chiazzano (Amir Muley Yussef Fracasso di Pisa). Nel girone B c’è Livorno 9-Torrelaghese (Diego Simoncini di Pontedera).

Seconda categoria (12ª). In trasferta c’è solo lo Sporting Camaiore, a Fivizzana (Alessio Fatticcioni di Carrara). In casa Massarosa col Ricortola (Leonardo Gini di Livorno) e Lido di Camaiore col Ponte delle Origini (Lorenzo Girolami di Pontedera).