Seravezza Pozzi pareggia con Grosseto: commento di Massimo Taurino

Nazionale. Il Seravezza Pozzi viene beffato nel finale dal Grosseto, ma comunque porta a casa un punto (1-1). Vano l’iniziale vantaggio siglato da Cini su rigore. "Ottima prova su un campo difficile", commenta Massimo Taurino per i verdazzurri.

Classifica: Fezzanese 27; Tau Calcio 24; Livorno e Grosseto 22; Seravezza Pozzi 20; Pistoiese 18; Follonica-Gavorrano 17; Figline 13; Zenith Prato e Città di Pontedera 11; Prato 10; Ghiviborgo 4; Tuttocuoio 1.

Regionale Élite. Il Forte dei Marmi 2015 fa 1-1 contro il Cecina. Tutto nella ripresa. All’iniziale svantaggio risponde subito Carpentieri. "Partita molto equilibrata. Pari giusto", sottolinea Sergio Ridolfi.

Classifica: Sestese 35; Affrico 28; Fucecchio 25; Lastrigiana e Maliseti Seano 24; Perignano 23; San Giuliano e Cecina 21; Lampo e Bellariva 18; Forte dei Marmi 2015 e Bibbiena 15; Firenze Ovest 14; Arezzo Academy 13; Pontassieve 12; Atletico Piombino 2.

Regionale. Prosegue l’ascesa del Pietrasanta (nella foto), al quarto risultato utile consecutivo, che passa a Poggio a Caiano. Romiti, Ciardella e Pelucchini per il 3-0 finale. "Siamo in grande forma – sottolinea Luigi Troiso – dominando contro una squadra che veniva da tre successi consecutivi".

Torna al successo, fondamentale in chiave salvezza, il Lido di Camaiore che supera 3-0 l’Academy Porcari. Decidono la doppietta di Lari ed il singolo di Piciullo. "Bella prestazione e ottimo risultato. La vittoria ci mancava da ormai troppo tempo", commenta Daniele Del Chiaro.

Perde 4-3 il Capezzano Pianore contro la Lunigiana-Pontremolese.

Classifica: Pieta 2004 37; Atletico Lucca 36; Csl Prato e Montelupo 29; Montecatini 28; San Marco Avenza 27; Larcianese 26; Pietrasanta 25; Giovani Nova 22; Capezzano Pianore 20; Folgor Marlia 18; Poggio a Caiano 17; Capostrada 14; Lunigiana-Pontremolese e Academy Porcari 11; Lido di Camaiore e Quarrata 9.

Provinciale Lucca. Il Viareggio passa 2-0 a Pieve Fosciana, con un gol per tempo. Apre Belluomini su rigore e raddoppia Longobardi. "Non una grande partita, ma contava vincere", dice Valerio Fommei per le Zebre.

Ha dell’impresa il colpo esterno del Camaiore a Segromigno. I versiliesi vincono 3-2 dopo esser stati sotto 2-0 fino a pochi minuti dalla fine. Martinelli riaccende la speranza che si concretizza m, nei 5’ finali, con Baldaccini e Randazzo. "Vittoria meritata. Non abbiamo mai mollato", assicura Mario Ratti.

Classifica: Castelnuovo Garfagnana 30; Viareggio 26; Valle Ottavo 21; Camaiore 21; San Macario 20; Vorno 18; Segromigno 15; Montecarlo 13; Pieve Fosciana e Galleno 11; Capannori 6; Pieve San Paolo 5; Barga 4; Polo Lucchese 0.

Provinciale Massa. Era la giornata del derby tra Stiava e Massarosa. Peccato che resterà il ricordo di una partita sospesa nella ripresa. Il motivo? Per fortuna niente di troppo grave, ma un semplice infortunio fisico all’arbitro, che non ha potuto portare la contesa al 90’.

Vale moltissimo, in ottica alta classifica, il colpo 1-0 del Real Forte Querceta a Massa. Decide Cappè. "Vittoria importante. Ce la giocheremo fino alla fine", assicura Daniele Maiolani per i bianconerazzurri.

Classifica: Massese 25; Real Forte Querceta e Don Bosco Fossone 23; Carrarese Giovani 16; Montignoso 15; Romagnano 14; Serricciolo e Tirrenia 12; Ricortola 11; Massarosa 10; Atletico Carrara e Villafranchese 7; San Lazzaro Lunigiana 4; Stiava 3.