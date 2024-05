Seravezza saluta Amoroso

La stagione calcistica ancora non è finita per tutti... e mentre si continua a giocare coi playoff nelle varie categorie, ecco che chi ha finito di dover pensare al campo può dedicarsi totalmente alla costruzione della prossima annata 2024/2025. E in Versilia c’è parecchio fermento fra le società, sul fronte allenatori.

In Serie D il Seravezza Pozzi ieri ha annunciato la separazione (... che era nell’aria da giorni) con il tecnico Christian Amoroso, il cui contratto non è stato rinnovato a differenza di quello dei calciatori già ufficializzati col prolungamento Lagomarsini, Bedini e Benedetti. "Tutta la società, col presidente Lorenzo Vannucci in testa, ci tiene a ringraziare mister Amoroso – si legge nella nota del club verdazzurro – per il duro lavoro svolto, per la serietà, la professionalità e la competenza dimostrata in questi anni insieme e per il grande contributo dato al percorso di crescita del club. Per lui 54 partite alla guida della nostra squadra con ben 87 punti conquistati, frutto di 25 vittorie e 12 pareggi. Grazie di tutto mister, i migliori auguri personali e professionali". Adesso per il dopo-Amoroso sulla panchina seravezzina si apre un possibile ballottaggio fra il promettentissimo 30enne Nico Lelli (che ha già salutato il GhiviBorgo ed è l’allenatore in rampa di lancio più in voga del momento tra gli “emergenti“ in Toscana) e Lucio Brando (ex Prato che da molti viene dato in pole position). Più staccati ma comunque considerati dalla società verdazzurra ’Il Condor’ Vitaliano Bonuccelli e Andrea Danesi, entrambi reduci da annate con esonero rispettivamente al Grosseto e al Crema. Amoroso invece potrebbe essere un’opzione per il Tau Altopascio qualora Simone Venturi vada al Livorno (dove la cordata con Locatelli e Toccafondi potrebbe rilevare il club amaranto dal presidente Esciua, criticatissimo dalla piazza livornese).

In Eccellenza, dove ieri il neoretrocesso dalla D Mobilieri Ponsacco ha annunciato Massimo Macelloni (ex del Cenaia) come nuovo allenatore, c’è un Real Forte Querceta in cerca di nuovi investitori dopo le dimissioni del presidente Enrico Lenzi. Nel frattempo per la panchina (dove difficilmente rimarrà Francesco Buglio) si sondano Pietro Cristiani del Camaiore e Giuseppe Della Bona del Pietrasanta... oltre alla “pazza idea“ Walter Vangioni (’La Faina di Gallicano’ era già stato un papabile nella testa dell’a.d. Alessandro Mussi a fine ottobre scorso quando venne esonerato Nicola Sena). A Camaiore intanto si lavora alla “fusione“ col Capezzano. Il Viareggio invece, salvo ripensamenti, andrà avanti con Stefano Santini pure in Eccellenza.

Simone Ferro