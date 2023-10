Serie A2. Atlante, altro stop. La formazione di Izzo cede a Russi 3-2

Finale al veleno per l’Atlante Grosseto, che si vede sfumare il primo successo in serie A2 proprio allo scadere della sfida col Russi, che prevale 3-2 in casa. In un clima assolutamente infuocato va in scena una partita maschia e senza esclusione di colpi. I direttori di gara optano per la linea dura, alla fine del match i giocatori finiti sul taccuino dell’arbitro saranno sette, con due espulsioni tra i padroni di casa, ovvero quelle di Michelacci e Babini. La partita la fanno i ragazzi di mister Bottacini, ma il Grosseto in ripartenza cerca sempre di impensierire la porta arancionera. Primo tempo equilibrato, con il botta e risposta fra Babini e Lessi fra il 12’ e il 13’. Nella ripresa i maremmani passano in vantaggio con El Johari al 6’, senza poi riuscire a blindare il match. Nel finale, padroni di casa in attacco e al tiro al 19’, con la sfera deviata in rete da Baluardi, per il beffardo 2-2. Ormai caricati, i romagnoli completano l’opera trovando l’acuto del definitivo 3-2 con Beltrami.

RUSSI: Masetti, Navarro, Bolotti, Gurioli, Argnani, Zamboni, Babini, Michelacci, Cianciulli, Fenati, Beltrami, Torres. All. Bottacini.

ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Cipollini, Baluardi, El Johari, Gianneschi, Lessi, Guarducci, Liburdi, Yasir, Mateo, Imperato. All. Izzo.

Reti: 12’ Babini, 13’ Lessi, 6’ st El Johari, 19’ st (aut.) Baluardi, 20’ st Beltrami.