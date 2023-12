Serie A2. Atlante, bel pareggio. Match frizzante

Bel pareggio per l’Atlante nell’ultima fatica dell’anno. La formazione di mister Izzo ha stoppato sul 5-5 la corazzata Olimpia Regium di Reggio Emilia. All’8’ vantaggio ospite con Ruggiero e poi nella ripresa succede di tutto. Prima il pareggio lampo di Mateo. Ma all’8’ arriva la doccia fredda del gol di Valtin Halitjaha. Appena due minuti e i maremmani pareggiano con una prodezza di Zanella. All’11’ niente da fare per l’Olimpia sul tiro di Baluardi, per il meritato vantaggio grossetano. Il 3-2 dura appena un minuto però, grazie al secondo gol di Ruggiero da azione sulla destra. Al 14’ i reggiani passano in vantaggio con Edinho. Finale al cardiopalma: al 18’ i padroni di casa schierano il portiere di movimento e trovano la rasoiata del 4-4 con Meda. Al 19’ 4-5 di Arduini. A trenta secondi dalla fine, sesto fallo degli ospiti e tiro libero per l’Atlante: dal dischetto Zanella non sbaglia.

ATLANTE: Brunelli, Cipollini, Medi, Baluardi, Zanella, Gianneschi, Agnelli, Mateo, Liburdi, Guarducci, Poggiaroni, Imperato. All. Izzo.

OLIMPIA: Guennounna, Salvador, Lafif, Halitjaha V., Lafia, Arduini, Canale, Santoriello, Ruggiero, Halitjaha F., Aquilini, Mazzariol. All. Paruno.