Serie A2. Atlante sconfitto in trasferta

Ancora una sconfitta per l’Atlante Grosseto travolto 5-1 nello scontro salvezza contro il Bulldog Lucrezia. Un Taurisano incontenibile firma la tripletta che risuona nel sesto ko consecutivo dell’Atlante Grosseto, battuto 5-1 dal Bulldog Lucrezia in terra marchigiana nel derby di bassa classifica. Gara combattuta sin dai primi minuti, con i biancorossi pericolosi con Zanella. I locali impegnano Tamberi con Taurisano e poi Sabatinelli e sbloccano il risultato al 9’ su azione in velocità chiusa a rete da Taurisano. All’11’ espulsione diretta per Mateo, in inferiorità numerica i gialloblù spingono e raddoppiano con Warid. L’Atlante risponde al 14’ con la traversa di Liburdi. La pressione dei locali non si ferma e ancora Taurisano aumenta il gap per i suoi firmando altre due reti al veleno fra il 18’ e il 19’, fulminando la difesa maremmana. Tentativo di Falaschi deviato in angolo nell’ultimo minuto: sul tiro della bandierina arriva il 4-1, con tocco vincente di Baluardi. Tentativo a fil di sirena di Piersimoni a porta sguarnita, ma ancora Baluardi argina. A inizio ripresa Atlante in attacco, con Zanella e Baluardi che non centrano la porta, ma schierano anche il portiere di movimento. Al 7’ ancora a segno i marchigiani con eurogol di Manfroi, che dalla propria metà campo fa partire un traversone che si insacca a porta vuota. Ancora Zanella a caccia del gol, ma senza buon esito. Un paio di errori in attacco anche del Lucrezia, instancabile. In un continuo capovolgersi di azioni, allo scadere ancora una bella parata di Tamberi su Warid. E’ l’ennesimo bel gesto tecnico dei grossetani, che però non riesce ad evitare la sconfitta e anche l’ultimo posto in classifica. BULDOG LUCREZIA: Corvatta, Warid, Sabatinelli, Campo, Cirillo, Violini, Taurisano, Manfroi, Piersimoni, Pezzolesi, Marinelli, Napoletano. All. Renzoni. ATLANTE: Tamberi, Baluardi, Bellucci, Zanella, Pannaccione, Falaschi, El Johari, Liburdi, Mateo, Chisci, Brunelli, Imperato. All. Yukic ARBITRI: Roscini di Foligno e Bomboletti di Città di Castello, cronometrista Spadoni di Ancona. Reti: 9’, 18’ e 19’ Taurisano, 12’ Warid, 19’ Baluardi, 7’ st Manfroi.