Serie A2. Il Prato Calcio a 5 finisce al tappeto. E rimane ultimo in classifica

Brutta sconfitta per il Prato Calcio a 5. I biancazzurri hanno perso 2-7 in casa al cospetto del Kappabi Potenza Picena e restano all’ultimo posto nella classifica del girone B della serie A2 maschile. Giornata da dimenticare per la squadra di Bearzi, scesa in campo largamente rimaneggiata per squalifiche e rescissioni. Il match ha preso subito una brutta piega, tanto che all’intervallo il risultato era già segnato, con gli ospiti in vantaggio per 7-1. Nella ripresa il giovane gruppo schierato dal tecnico in questa occasione ha fatto decisamente meglio, ma non abbastanza per consentire una rimonta che avrebbe avuto comunque del miracoloso. Ora si attendono segnali dal mercato, dove la società ha dichiarato di volter tornare dopo le rescissioni di Jonathan Batata e Diego Scarpetta. Urge invertire la rotta dopo cinque sconfitte consecutive, a cominciare da sabato prossimo, quando i biancazzurri faranno visita all’Olimpia Regium Reggio Emilia quarta in classifica. Tornando al match disputato al Pala Kobilica, per il Prato Calcio a 5 sono scesi in campo: Lo Conte, Cellini, Fazzini, Panchetti, Del Greco, Raimondi, Marangon, Tempesti, Martini, Giannattasio e Sottosanti. Le due reti per la squadra di Bearzi sono state messe a segno da Del Greco e Marangon.

Massimiliano Martini