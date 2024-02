Serie a2. L’Atlante affronta il Buldog Lucrezia

Oggi l’Atlante Grosseto è atteso da una trasferta molto lunga nelle Marche e soprattutto da una partita da non sbagliare contro il Buldog Lucrezia. Il campionato di A2 di calcio a 5 inizia ad entrare nel vivo per la corsa salvezza, e la formazione allenata da Jukic oggi sarà a Pesaro, dove è vietato sbagliare, visto come una eventuale sconfitta comprometterebbe di molto la salvezza della formazione di Ivo Jukic dato che i marchigiani attualmente sono ultimi in classifica e l’Atlante è sopra di un solo punto. "Si tratta di una partita decisiva – ha detto alla vigilia Ivo Jukic –, la partita di sabato scorso contro il Bologna mi ha dato molta fiducia e so che siamo sulla strada giusta, anche se ci sono delle cose da migliorare. Ora la cosa più importante è mettere la stessa quantità di energia come sabato scorso". La comitiva biancorossa è partita ieri per le Marche vista la distanza chilometrica.