Serie A2. L’Atlante gioca il match di recupero con il Bologna

Doppia trasferta per le due formazioni dell’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli. La formazione senior di Alessandro Izzo che milita nel campionato nazionale di A2 di calcio a 5, è attesa da una partita non facile contro il Bologna, formazione che occupa la terza posizione in classifica con 17 punti e che punta decisamente al salto di categoria. Alle 17 si gioca il recupero della quarta giornata, gara che non venne giocata causa l’alluvione che colpì la parte nord della Toscana causando vittime e molti danni. Maremmani quindi in campo con l’intenzione di tornare con punti da un campo comunque difficile. "Mi aspetto una partita diversa ma allo stesso modo equilibrata contro una squadra completa e con una rosa lunga – dice mister Alessandro Izzo –. Non sarà sicuramente facile, sarebbe molto importante muovere la classifica". Questi i convocati dal tecnico dell’Atlante Grosseto per il match odierno Brunelli, Tamberi, Chisci, Baluardi,Gianneschi, Cipollini, El Johari, Imperato, Lessi, Mateo, Zanella. La formazione Under 19 gioca in trasferta domani alle 11.30 a Borgo San Lorenzo contro la Mattagnanese.