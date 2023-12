Serie A2. L’Atlante Grosseto fa visita al Potenza Picena

L’Atlante Grosseto nelle Marche per fare visita al Potenza Picena. Oggi, per la nona partita del girone d’andata del campionato nazionale di serie "A2" di calcio a 5, la formazione grossetana affronta la trasferta più lunga del campionato. I grossetani sono partiti ieri pomeriggio per essere maggiormente riposati. "Ho tutti i ragazzi a disposizione, meno Falaschi e credo che sarà una bellissima partita – ha detto alla vigilia mister Izzo –. Il Potenza è una squadra forte, ma lo siamo anche noi, pertanto cercheremo di fare il massimo per portare a casa un risultato importante. I marchigiani credo siano stati costruiti per arrivare molto in alto poiché abbinano i due bravi stranieri ad italiani di grande qualità. Noi, finora abbiamo raccolto molto meno di quanto abbiamo seminato". I convocati per la partita che avrà inizio alle 15: Brunelli, Tamberi, Chisci, Baluardi, Gianneschi, Cipollini, El Johari, Imperato, Lessi, Mateo, Zanella, Liburdi. Queste le designazioni arbitrali: primo arbitro Emilio Viviani, sezione Aia di Nocera Inferiore, secondo arbitro Giuseppe Crincoli, sezione Aia di Termoli, cronometrista Valentino Galatà, sezione Aia di Perugia.