Serie a2. L’Atlante oggi sfida l’Olimpia Regium

Dopo due settimane di stop riprende il campionato di serie A2 di calcio a 5 maschile ed oggi l’Atlante Grosseto si gioca la salvezza.

Oggi infatti c’è la trasferta non agevole contro l’Olimpia Regium, formazione che disputerà i playoff. L’Atlante dovrà cercare di fare punti contro l’Olimpia Regium e battere poi l’ultima partita al Palabombonera il Real Fabrica di Roma per cercare in extremis l’eventuale salvezza oppure conquistare quanto meno il playout. La partita avrà inizio alle 16.

"Sono rimaste da giocare due gare e noi dobbiamo cercare di chiudere la stagione senza sconfitte per creare una serie di risultati positivi che forse ci permetterebbero di raggiungere la salvezza – spiega il tecnico dell’Atlante Ivo Jukic –. Andiamo a giocare questa partita importante senza poter contare sul nostro pivot Liburdi squalificato, ma rientra il nostro capitano Gianneschi".