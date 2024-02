Serie A2. L’Atlante riceve il temibile Bologna. Una partita da non sbagliare

Dopo la sosta torna in campo l’Atlante Grosseto. Oggi, al Palabombonera, la formazione biancorossa dell’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, gioca una partita molto importante per il suo futuro in A2. A Grosseto infatti arriva il Bologna, una delle migliori formazioni del campionato e non sarà facile per Mateo e soci avere la meglio sui blasonati avversari. La squadra grossetana viene da quattro sconfitte consecutive, le ultime due con il nuovo tecnico Ivo Jukic, e in questo momento non bello della stagione, si trova in penultima posizione in compagnia del Prato a 10 punti e dietro, ultima, a 9 punti il Buldog Lucrezia. La situazione dei grossetani non è delle migliori non solo per la posizione in classifica ma in modo particolare per il momento non felice che dura da troppo tempo dell’intera formazione che ha perso lo smalto dei giorni migliori.

"Abbiamo avuto due settimane per poterci allenare tranquilli senza gare e cercare delle idee per cambiare molte cose dentro il gioco – afferma il mister croato – perché è molto tempo che noi non siamo più competitivi e la cosa principale è mostrare in campo l’atteggiamento giusto e dimostrare agli altri che tra le mura amiche bisogna dare qualcosa in più davanti ai nostri tifosi". Questi i convocati: Brunelli, Tamberi, Chisci, Gianneschi, Baluardi, Liburdi, Poggiaroni, Zanella, Mateo, Lessi, El Johari, Falaschi. Calcio d’inizio alle 15.30. La formazione dell’Under 19 domani è attesa a Prato contro l’Italgronde Prato, con la partita che avrà inizio a partire dalle 12.