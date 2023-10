Serie A2. Prato calcio a 5 al tappeto. Prima trasferta amarissima

Unicusano Ternana

3

Prato calcio a 5

1

UNICUSANO FUTSAL TERNANA: Fagotti, Sachet, Almadori, Giardini, Jodas, Capotosti M., Mariani, De Michelis, Venarubea, Romagnoli, Corpetti, Mingioni. All.: Pellegrini.

PRATO CALCIO A 5: Lo Conte, Fazzini, Panchetti, Batata, Cellini, Scarpetta, Raimondi, Beluco, Tempesti, Maragon, Martini, Sottosanti. All.: Bearzi.

ARBITRI: Acella e Boldrini di Macerata.

MARCATORI: pt 9’ Sachet (T), 10’ Marangon (P), 19’ Jodas (T); st 10’ Giardini (T).

NOTE: espulso Marangon (P) al 17’pt.

Il Prato Calcio a 5 esce sconfitto dalla sua prima trasferta stagionale. L’Unicusano Futsal Ternana fa valere il fattore campo e vince per 3-1, restando in testa a punteggio pieno al girone B della serie A2 maschile. Il momento decisivo del match è nel finale del primo tempo. Sull’1-1 il Prato Calcio a 5 perde l’uomo che aveva segnato il pareggio: Marangon è infatti espulso per un doppio giallo e i padroni di casa approfittano della superiorità numerica per andare al riposo in vantaggio grazie a un tiro di Jodas su cui è netta la deviazione nella propria porta di Beluco. Nella ripresa sono vani i tentativi di recupero dei biancazzurri, che finiscono per subire anche il 3-1 ad opera di Giardini. Nella classifica del girone B di serie A2, Bearzi e compagni restano a quota 3 e sabato riceveranno il forte Bologna 1909, che con 4 punti segue la coppia di testa Ternana-Dozzese.

Massimiliano Martini