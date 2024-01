Serie A2. Prato, con la Ternana occorre un’impresa

Il primo appuntamento casalingo del girone di ritorno è di un certo impegno per il Prato Calcio a 5. I biancazzurri oggi infatti se la dovranno vedere con la migliore formazione del girone B della serie A2, ovvero l’Unicusano Futsal Ternana che finora ha vinto 8 delle 11 partite disputate, pareggiandone due e perdendo in una sola occasione. La squadra allenata da Andrea Bearzi si trova invece nelle zone di retrovia della classifica ad un distacco di ben 16 punti dalla capolista che all’andata seppe imporsi solo di misura sul terreno di casa: finì infatti 3-1. Il Prato Calcio a 5 cercherà dunque l’impresa nel match che sarà disputato al Pala Kobilica e che avrà inizio alle ore 16. Nelle fila biancazzurre non potrà esserci Raimondi, che è stato squalificato per una giornata doppo l’espulsione rimediata nel confronto pareggiato a Russi nel turno precedente.

Questo è il resto del calendario della seconda giornata di ritorno: Kappabì Potenza Picena-Dozzese, History Roma-Bologna 1909, Atlante Grosseto-Russi, OR Reggio Emilia-Real Fabrica. E questa è la classifica del girone B della serie A2: Unicusano Futsal Ternana 26 punti; Dozzese 25; OR Reggio Emilia, Bologna 1909 20; Kappabì Potenza Picena 17; Real Fabrica 13; History Roma 12; Russi 11; Prato Calcio a 5 e Atlante Grosseto 10; Buldog Lucrezia 6.

M. M.