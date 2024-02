Serie A2. Prato, trasferta beffa. A sorridere è l’History

Ancora una partita equilibrata ma stavolta per il Prato Calcio a 5 arriva una sconfitta. Gli uomini di Andrea Bearzi non riescono a concedere il bis della vittoria ottenuta in settimana nel posticipo con il Buldog Lucrezia, e nell’altro scontro diretto con la History Roma escono battuti per 2-1. Trasferta sfortunata per i biancazzurri, sotto 1-0 all’intervallo (gol di Spreafico); nella ripresa i capitolini vanno sul 2-0 con Rossi, poi per l’espulsione dello stesso giocatore c’è una superiorità che Sosa e compagni non riescono a sfruttare. Del Greco nel finale riapre la partita, ma il Prato Calcio a 5 non riesce più a recuperare e scivola a -3 dalla stessa History con la quale alla vigilia divideva la stessa piazza della classifica. Il tecnico Bearzi ha schierato questa formazione: Lo Conte, Martini, Tempesti, Beluco, Ballerini, Cellini, Sosa, Marangon, Juan Moreno, Fazzini, Del Greco, Giannattasio. Questa è la classifica del girone B della serie A2 maschile dopo la quindicesima giornata: Futsal Ternana 38 punti; OR Reggio Emilia 29; Dozzese 28; Bologna 1909 27; Russi e Potenza Picena 20; Real Fabrica e History Roma 16; Prato Calcio a 5 13; Buldog Lucrezia 12; Atlante Grosseto 10. Sabato il Prato Calcio a 5 osserverà il proprio turno di riposo. Tornerà in campo il 2 marzo in casa per disputare il derby salvezza contro L’Atlante Grosseto.

M. M.