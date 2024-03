Serie b calcio a 7. Real Pccn, vittoria sofferta per ripartire Il Real Pccn conquista una vittoria cruciale 3-2 contro lo Sbancatore, consolidando la seconda posizione in Serie B. Il Real Pavo resta in testa con sei punti di vantaggio. I Real Colizzati subiscono una sconfitta inattesa, compromettendo le loro speranze di sorpasso. Altri risultati significativi includono il 5-2 dei Caballeri e il 4-4 tra Real Vallata e Area 22.