Serie B donne girone B. Le pratesi a Pistoia. È il giorno del derby

E’ il giorno dell’atteso derby per la squadra femminile del Prato Calcio a 5, chiamata oggi ad affrontare in trasferta la Nuova Comauto Pistoia. Il match, che sarà disputato al Pala Fornaci con inizio alle 15, mette in palio il prestigio ma anche qualche punto importante per la classifica di entrambe le formazioni. Si torna in campo, poi, dopo un turno di sosta con le biancazzurre che sono in astinenza di successi dal 7 gennaio scorso, quando nell’ultima gara del girone d’andata sconfissero il Cus Pisa. Le ragazze pistoiesi, invece, vantano una migliore classifica (sono terze con 7 punti in più rispetto alle pratesi) e vogliono riscattare la sconfitta patita nel derby d’andata disputato a Prato (2-1). Questo il resto del calendario della quindicesima giornata: Arzachena-Cus Pisa, Vis Fondi-Shardana Futsal, C5 Roma-Littoriana, Perugia-Virtus Ciampino, Eventi Futsal-Real Gryphus. La classifica del girone B della serie B femminile: C5 Roma 39 punti; Perugia 35; Nuova Comauto Pistoia 22; Littoriana e Arzachena 21; Shardana Futsal 18; Real Gryphus 16; Prato Calcio a 5 15; Eventi Futsal 13; Virtus Ciampino e Vis Fondi 12; Cus Pisa 11.

M. M.