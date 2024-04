Serie B e C femminile. Academy di scena a Pavia. Vietato sbagliare ancora

Va a caccia di pesanti punti per la salvezza la San Marino Academy in casa del Pavia. Match in viaggio, in serie C, anche per la Femminile Riccione sul campo del Chieti.

Serie B femminile (le gare della 25ª giornata): Lazio-Tavagnacco, Ternana-Genoa, Freedom-Bologna, Parma-Ravenna, Cesena-Chievo, Hellas Verona-Res Roma, Pavia-San Marino Academy, Arezzo-Brescia.

Classifica: Lazio 65; Ternana 60; Cesena, Parma 58; Hellas Verona, Chievo 42; Genoa 38; Brescia 30; Bologna 29; Arezzo 27; Res Roma 24; Freedom 23; San Marino Academy 21; Pavia 20; Tavagnacco 12; Ravenna 3.

Serie C femminile. Girone B (le gare della 24ª giornata): Perugia-Sudtirol, Chieti-Femminile Riccione, Condor Treviso-Villorba, Jesina-Venezia 1985, Triestina-Padova, Venezia-Trento, Vicenza-Accademia Spal- A riposo il Meran.

Classifica: Meran 54; Venezia 44; Trento 42; Femminile Riccione 41; Sudtirol 40; Venezia 1985 39; Chieti 31; Villorba 30; Accademia Spal 28; Jesina, Padova 27; Vicenza 24; Triestina 15; Condor Treviso 11; Parugia 0.