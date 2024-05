Serie B femmile, le amaranto sotto di un gol recuperano nella ripresa. Tuteri firma il pari contro il Cesena

AREZZO

Trovano un pareggio le amaranto nell’ultima partita interna della stagione. Con la salvezza già messa al sicuro le ragazze di Ilaria Leoni trovano un punto contro il Cesena nel confronto cher si è disputato allo stadio Comunale. La partita è vivace con occasioni da una parte e dell’altra con le bianconere che trovano la via del gol al 32’ approfittando di una respinta corta di Holzer. Palla raccolta da Jansen dopo un batti e ribatti, assist al centro per Milan che di prima intenzione porta in vantaggio le bianconere. Dopo tre minuti di recupero il Cesena va al riposo in vantaggio per uno a zero.

L’Arezzo si riorganizza al rientro in campo, ma le ospiti attaccanto con le amaranto che devono prestare attenzione. Al 58’ ecco la rete: Tuteri con un sinistro preciso sul palo più lontano, dalla distanza, batte Marchetti. Adesso le amaranto ci credono e proseguono nell’azione offensiva senza tuttavia riuscire a trovare il sorpasso. Alla fine il pareggio vede il Cesena retsare in solitaria al quarto posto, mentre l’Arezzo avvicina il Bologna a metà classifica in attesa dell’ultimo turno di campionato che vedrà le ragazze di Leoni andare a far visita proprio al Bologna senza alcun timore per la classifica.