Serie b femminile. Academy a Bologna per scacciare la crisi

Il girone di ritorno si apre, per la San Marino Academy, come si era chiuso quello di andata: in trasferta. Stavolta però, rispetto a Narni, meno chilometri separeranno Menin e compagne dalla sede della sfida della 16esima giornata. Sarà il Bologna oggi a fare gli onori di casa allo stadio di Granarolo dell’Emilia (calcio d’inizio alle 14.30). All’andata le felsinee si imposero per 2-0 e oggi navigano in acque più tranquille rispetto alla San Marino Academy.

Serie B femminile (16ª giornata): Chievo-Genoa, Freedom-Ternana, Bologna-San Marino Academy, Cesena-Parma, Lazio-Hellas Verona, Pavia-Res Roma, Ravenna-Arezzo, Tavagnacco-Brescia.

Classifica: Ternana, Lazio 40; Parma, Cesena 37; Hellas Verona, Genoa 27; Brescia 24; Chievo 23; Arezzo, Bologna, Res Roma 17; Pavia 12; San Marino Academy, Freedom 9; Tavagnacco 8; Ravenna 2.