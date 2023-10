Serie b femminile. Academy col Parma per invertire il trend

Hanno bisogno di invertire il trend le ragazze della San Marino Academy, dopo le due sconfitte patite contro Chievo Women e Cesena. Oggi (calcio d’inizio alle 15 ad Acquaviva) davanti troveranno una delle formazioni più attrezzate del campionato, il Parma, squadra in salute che finora ha portato a casa tre vittorie in quattro partite. "Due sconfitte – dice il difensore Aurora Manzetti – consecutive non fanno benissimo al morale, ma adesso non dobbiamo e non possiamo pensarci".

Serie B femminile (5ª giornata): Arezzo-Ternana, Bologna-Genoa, Brescia-Chievo, Hellas Verona-Ravenna, Pavia-Freedom, Res Roma-Lazio, San Marino Academy-Parma, Tavagnacco-Cesena.

Classifica: Ternana, Lazio 12; Hellas Verona, Cesena, Parma, Pavia, Brescia 9; Chievo, Genoa 6; Bologna, Res Roma 4; Arezzo, San Marino Academy 3; Freedom, Ravenna, Tavagnacco 0.