Serie B femminile. Academy, sul Titano c’è il Bologna

Oggi a Montecchio per la San Marino Academy (calcio d’inizio alle 13.30) c’è il Bologna, squadra di alta classifica e reduce da un filotto di tre vittorie consecutive. In sostanza, dopo Vis e Freedom l’asticella si alza ulteriormente per le titane, che ritrovano il campo di casa dopo due trasferte consecutive. All’interno del gruppo biancazzurro non manca la voglia di tornare a provare sensazioni di soddisfazione anche in casa, dopo aver assemblato gran parte del bottino di punti fuori casa, comprese le ultime con Avellino e Cuneo.

Serie B femminile (17ª giornata): Arezzo-Vis Mediterranea, Brescia-Pavia, Genoa-Freedom, Chievo-Orobica Bergamo, Parma-Hellas Verona, Res Roma-Lumezzane, San Marino Academy-Bologna, Ternana-Cesena.

Classifica: Parma 43; Ternana 41; Genoa 39; Bologna 34; Lumezzane 28; Chievo 27; Brescia 25; Cesena, Arezzo 22; Freedom 20; Res Roma 15; San Marino Academy, Orobico Bergamo 14; Hellas Verona, Pavia 13; Vis Mediterranea 1.