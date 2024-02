Serie B femminile. Alle ragazze dell’Academy serve una mezza impresa La San Marino Academy ritrova la vittoria e si prepara per la sfida contro il Chievo Women. La lotta per la salvezza si fa intensa in Serie B femminile, con il Chievo come avversario temibile. La giocatrice Valeria Gardel è determinata a mantenere il ritmo dopo il successo contro il Tavagnacco. La classifica mostra una situazione delicata per diverse squadre in corsa per evitare la retrocessione.