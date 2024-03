Serie b femminile. Genoa ultima fatica prima di Pasqua

La Pasqua impone al calendario della serie B di concentrare al sabato le gare della 23esima giornata, con l’eccezione del big match tra Cesena e Lazio che si è già disputato ieri con la vittoria della capolista. Sabato in campo per la San Marino Academy che oggi, eccezionalmente alle 12 sul campo di Acquaviva, se la vedrà con il Genoa. Barbieri e compagne non si sono adagiate sugli allori. Tuttavia l’onda lunga dell’entusiasmo per i tre punti ottenuti contro il Ravenna nell’ultimo turno può risultare un preziosissimo alleato per fronteggiare al meglio una squadra forte come quella ligure. "Ora la classifica – dice la giocatrice biancazzurra Aurora Manzetti - ci permette di respirare e stiamo cercando di trasformare tutto questo in un vantaggio. Naturalmente siamo consapevoli che nulla è scritto: siamo tutte lì a giocarcela e non dobbiamo esagerare con la calma. Il tempo stringe e ogni partita è importante. Ovviamente lo è anche quella con il Genoa, un avversario tosto e di grande qualità". E che sin qui ha messo insieme la bellezza di 19 punti in più rispetto alla squadra della Repubblica che viaggia ora in acque più tranquille, ma non tranquillissime.