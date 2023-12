SERIE B FEMMINILE. La rivoluzione delle citte amaranto. Arrivano tre rinforzi per Mister Mike

Natale all’insegna del mercato per l’Arezzo femminile. Szandra Ploner e Azzurra Corazzi sono passate al Parma, in Serie B. Sara Tonelli e Simona Zito si sono accasate rispettivamente al Chievo e alla Freedom, sempre in Serie B, mentre Allegra Bartolini è passata al Frosinone, in Serie C. Contestualmente sono arriva tre nuove calciatrici. Claudia Cagnina, centrocampista classe 1997, torna a vestire la maglia amaranto dopo una breve esperienza in Norvegia.

Arriva dal Parma Giorgia Miotto, attaccante classe 2002, mentre dal Chievo ecco Melissa Toomey, difensore classe 2000.