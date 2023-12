Serie B femminile. L’Academy ospita Pavia: debutto in panchina per Venturi

La sosta per le Nazionali ha fatto da spartiacque fra due impegni casalinghi. Dopo la sconfitta contro la Res Roma, la San Marino Academy oggi ritroverà il campo di Acquaviva per la sfida al Pavia Academy (calcio d’inizio alle 15.30). Anche qui si tratta, sostanzialmente, di uno scontro diretto, o comunque di un confronto molto ravvicinato. La squadra biancazzurra, ora sotto la guida di mister Venturi, è alla ricerca di una svolta in un cammino che, ad oggi, l’ha relegata in una posizione di classifica alquanto scomoda. Una buona occasione, quella di oggi in Repubblica, per dare la svolta.

Serie B femminile (10ª giornata): Ravenna-Parma, Genoa-Ternana, Tavagnacco-Lazio, Bologna-Freedom, Brescia-Arezzo, Chievo-Cesena, Res Roma-Hellas Verona, San Marino Academy-Pavia.

Classifica: Ternana, Lazio, Cesena 24; Parma 22; Genoa 21; Hellas Verona 18; Brescia 13; Chievo 12; Res Roma 10; Pavia 9; Bologna 8; Arezzo 7; San Marino Academy, Freedom 6; Tavagnacco 4; Ravenna 1.