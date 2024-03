Serie b femminile. L’Academy si prende il derby di Ravenna

La vittoria era praticamente un obbligo e vittoria è stata. La San Marino Academy supera il fanalino Ravenna (3-1 il finale) segnando per la prima volta in stagione tre gol e portandosi per il momento a +2 dalla terzultima posizione, in coabitazione con la Res Roma. A metterci la firma, in quella vittoria nel derby che ridà ossigeno alle biancazzurre di mister Venturi, ci hanno pensato Tamburini, Puglisi e Barbieri.

Serie B femminile (22ª giornata): Arezzo-Hellas Verona 1-2, Bologna-Tavagnacco 6-2, Cesena-Res Roma 3-0, Genoa-Brescia 3-0, Chievo-Pavia 6-2, Lazio-Freedom 4-0, Ravenna-San Marino Academy 1-3, Ternana-Parma 0-1.

Classifica: Lazio 59; Ternana 56; Cesena 55; Parma 52; Chievo 39; Hellas Verona 38; Genoa 37; Brescia 30; Bologna 29; Arezzo 24; Freedom 20; San Marino Academy, Res Roma 18; Pavia 16; Tavagnacco 12; Ravenna 3.