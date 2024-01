Serie B femminile. Peare, dall’Irlanda a San Marino

In casa San Marino Academy il terzo rinforzo del mercato invernale arriva dall’Irlanda. Si unisce al gruppo delle titane Shauna Peare, laterale mancina classe ’92. "Ho scelto San Marino perché voglio ripartire forte e questa società ha riposto grande fiducia in me", dice subito la giocatrice di Dublino. Peare inizia a dare i primi calci al pallone nel suo Paese natale, prima di trasferirsi negli Stati Uniti, in Texas, dove concilia università e calcio militando nell’Ocelots e successivamente nello Houston Aces. Passa quindi nella West Conference della United Women’s soccer prima del trasferimento in Italia, dove indossa le maglie di San Zaccaria e Verona, in serie A. Tornerà in Italia per unirsi alle file della Sassari Torres. Nel frattempo colleziona esperienze in Svezia (con l’Assi), in Spagna (con il Santa Teresa) e nuovamente in Texas (Houston Aces). La stagione 2022-23 è stata l’ultima trascorsa in Sardegna. E da oggi il suolo colore è il biancazzurro.