Serie B femminile. Per l’Academy un ko doloroso sul campo della Res Roma

Termina in modo amarissimo lo spareggio salvezza in casa della Res Roma per la San Marino Academy (3-2). Barbieri e compagne partono benissimo con l’1-0 di Barbieri, proseguono altrettanto bene scampando ad un calcio di rigore e raddoppiando prima della mezz’ora (sempre con il capitano), salvo vedersi riavvicinate in coda alla prima frazione ‘per colpa’ di un cross di Petrova che si trasforma in un

pallonetto imprendibile. Poi, dopo una ripresa a forti tinte neroarancio, la Res riesce a ribaltare la situazione nell’ultimissima porzione di gara grazie alla subentrata Iannazzo, conquistando un successo di carattere e preziosissimo nell’economia della corsa salvezza. Quel medesimo successo che la San Marino Academy voleva a tutti i costi. Le titane venivano da due vittorie consecutive e cercavano ulteriori conferme all’alba del trittico cruciale di questo mese di aprile. E all’inizio tutto va per il verso giusto. Ma, alla fine, la Res Roma si prende tre punti d’oro nella corsa salvezza e la San Marino Academy si lecca le ferite, consapevole di dover assorbire il colpo immediatamente, perché all’orizzonte già si profila una sfida di pari importanza: quella di Pavia. Novanta minuti nei quali le biancazzurre non potranno necessariamente permettersi ulteriori passi falsi, ora a un solo punto dalla zona retrocessione.

San Marino Academy: Limardi; Manzetti (71’ Prinzivalli), Gardel, Carlini (81’ Montalti); Ladu, Puglisi (81’ Bertolotti), Brambilla, Giuliani, Peare; Tamburini (66’ Carrer), Barbieri (81’ Menin). A disp.: Montanari, Bonnín, Buonamassa, Pirini. All.: Venturi.

Res Roma: De Bona; Clemente, Simeone, Liberati, Antonelli; Fracassi, Naydenova, Petrova (76’ Massimi); Verrino (58’ Iannazzo), Nagni (76’ Boldrini), Montesi (46’ Duchnowska). A disp.: Maurilli, Ridolfi, Coluccini, Caporro, Comodi. All.: Galletti.

Serie B femminile (24ª giornata): Arezzo-Freedom 1-0, Brescia-Ternana 2-3, Genoa-Pavia 2-2, Chievo-Lazio 0-3, Ravenna-Cesena 0-6, Res Roma-San Marino Academy 3-2, Tavagnacco-Hellas Verona 1-3, Bologna-Parma 1-3.

Classifica: Lazio 65; Ternana 60; Cesena, Parma 58; Hellas Verona, Chievo 42; Genoa 38; Brescia 30; Bologna 29; Arezzo 27; Res Roma 24; Freedom 23; San Marino Academy 21; Pavia 20; Tavagnacco 12; Ravenna 3.