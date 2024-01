Serie b femminile. Ravenna cerca la prima vittoria

Penultima giornata dell’andata per la serie B femminile e per il Ravenna Women è in programma una delle trasferte più difficili, a Formello, contro una delle tre prime della classe, la Lazio. Le biancoazzurre nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 in casa della Ternana, l’altra capolista sino a domenica: il punto non ha prodotto allunghi. Programma Serie B femminile, 14ª giornata (ore 14,30): Bologna-Verona, Cesena-Arezzo, Genoa-Cuneo, Chievo-Parma (ore 16), Lazio-Ravenna, Pavia-Ternana, San Marino-Brescia, Tavagnacco-Res Roma. Classifica: Lazio, Ternana, Parma 34; Cesena 31; Genoa, Verona 24; Chievo 20; Brescia 18; Arezzo 17; Bologna, Res Roma 14; Pavia 12; S. Marino, Cuneo 9; Tavagnacco 4; Ravenna 1. u.b.