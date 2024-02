Serie B femminile. Test per Eracleous . Fortunati ai box

Archiviata la netta sconfitta contro la capolista Lazio per 4-0 nell’ultimo turno, l’Arezzo femminile cercherà di sfruttare al meglio la sosta del torneo cadetto, prevista per il prossimo fine settimana, per ricaricare le pile in vista della volata finale. In settimana le ragazze di Mike Eracleous hanno svolto anche un’amichevole contro il Sansepolcro.

Nel frattempo c’è apprensione per le condizioni di Giorgia Fortunati, uscita anticipatamente, domenica scorsa, dal terreno di gioco a causa di un trauma distorsivo al ginocchio destro. Fortunati è ora in attesa di effettuare approfondimenti clinici e strumentali, previsti nelle prossime ore, che stabiliranno l’entità dell’infortunio.