Serie B, i due match giocati ieri. Il Palermo vince e sorpassa i gialloblù in classifca

Il ritorno al successo del Palermo toglie il Modena dalla terza piazza della serie B. I siciliani ieri pomeriggio hanno battuto 1-0 il Brescia al ’Barbera’ nel recupero della gara non giocata alla 2^ giornata, quando i lombardi ancora non sapevano se sarebbero stati ripescati. Una gara equilibrata, che la squadra di Corini ha sbloccato al 27’ grazie a Coulibaly: l’ex Carpi, Udinese e Salernitana ha sfruttato l’assist di Valente battendo Lazzerini di testa. Sterile la reazione delle rondinelle nella ripresa, con un solo pericolo creato da Moncini che non ha creato grossi problemi al Palermo. I siciliani cancellano così il momento nero, che aveva portato appena un punto nelle precedenti 3 gare (pari con lo Spezia e sconfitte contro Lecco e Samp), e rimettono la freccia a +1 sul Modena sul terzo gradino, portandosi a -1 dal Venezia secondo nella corsa per la promozione diretta. Per un Brescia in piena crisi, invece, il quarto ko di fila potrebbe significare fine della cosa per mister Gastaldello che quindici giorni fa era arrivato imbattuto alla gara col Modena e da lì non ha più raccolto nulla (ko anche con Bari e Cittadella prima di ieri). Nell’altro recupero invece è finita 0-0 la sfida della zona calda fra Lecco e Spezia, che restano appaiate al terz’utimo posto a quota 9 ma con umori opposti: i lombardi, rivitalizzati dalla cura Bonazzoli, hanno infilato il quarto risultato utile di fila (2 vittorie e 2 pari), mentre i liguri, contestati dai 133 tifosi arrivati in Lombardia, non vincono da 5 gare (4 pareggi e un ko) e l’avventura in panchina di Alvini sembra davvero arrivata al capolinea.

Questa la nuova classifica di B, a cui mancano gli ultimi 2 recuperi (Como-Lecco e Sudtirol-Brescia del 2811): Parma 29, Venezia 24, Palermo 23, Modena 22, Catanzaro 21, Cremonese 19, Como * 18, Bari 17, Sudtirol *, Cosenza e Cittadella 16, Reggiana 15, Brescia * e Pisa 13, Ascoli 12, Sampdoria 10, Lecco * e Spezia 9, Ternana e Feralpisalò 6. d.s.