Serie B. Il Prato a casa del Pisa. Vincere per salvarsi

Ultimi palpitanti minuti di campionato per le ragazze del Prato Calcio a 5 che oggi si giocano la permanenza nel campionato nazionale di serie B. Le biancazzurre, fanalino di coda della classifica (a retrocedere al termine della giornata odierna di chiusura della regular season saranno le ultime due), hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria che dovranno andare a cogliere sul campo del Cus Pisa in un derby che fortunatamente per le padrone di casa non ha alcun significato, avendo già conquistato la salvezza grazie al successo colto nel turno precedente in casa del Real Gryphus. Tre le squadre in lotta per evitare i due posti retrocessione. Oltre al Prato Calcio a 5 (18 punti), ci sono lo stesso Real Gryphus (19) e la Virtus Ciampino (21) che le ragazze allenate da Nicola Giannattasio hanno battuto nel turno precedente, interrompendo un lunghissimo digiuno. Il Real Gryphus giocherà in trasferta contro la Littoriana ancora impegnata nella corsa ai playoff, mentre la Virtus Ciampino ospiterà la C5 Roma già promossa da tempo nella massima serie. Una vittoria di entrambe le dirette concorrenti, purtroppo vanificherebbe anche un eventuale successo ottenuto dalle biancazzurre a Pisa. Tutte le partite avranno inizio alle ore 16.

M. M.